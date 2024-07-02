Орбан розповів, навіщо приїхав до Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - заявив він.

Візит Орбана

Сьогодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом він не відвідував українську столицю понад 10 років.

Очікують, що Орбан проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорять "можливість встановлення миру", а також поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

Сам прем'єр-міністр Угорщини, відомий своїми проросійськими поглядами, пообіцяв в інтерв'ю напередодні візиту "перший крок" до встановлення миру в Україні.

Детальніше про ставлення Орбана до України та його візит до Києва - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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