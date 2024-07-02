ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан розповів, навіщо приїхав до Києва

Вівторок 02 липня 2024 13:06
UA EN RU
Орбан розповів, навіщо приїхав до Києва Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - заявив він.

Візит Орбана

Сьогодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом він не відвідував українську столицю понад 10 років.

Очікують, що Орбан проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорять "можливість встановлення миру", а також поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

Сам прем'єр-міністр Угорщини, відомий своїми проросійськими поглядами, пообіцяв в інтерв'ю напередодні візиту "перший крок" до встановлення миру в Україні.

Детальніше про ставлення Орбана до України та його візит до Києва - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Візит в Україну
NEWS
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро