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Орбан анонсировал глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Документ будет регулировать отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы стараемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущее. Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами", - заявил Орбан. 

Премьер-министр также добавил, что Будапешт будет участвовать в будущей модернизации экономики Украины в соответствии со своими возможностями. 

В частности сегодняшний диалог должен стать основой для будущего двустороннего документа. В целом он должен будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией. 

Отношения между Украиной и Венгрией

Отношения между странами сейчас находятся не в лучшем состоянии. Существует ряд причин, которые вызвали это:

  • языковой вопрос. 
  • позиция Венгрии относительно войны. Несмотря на то, что Будапешт и осудил вторжение России в Украину, впрочем продолжает сотрудничать с Кремлем и постоянно призывает Киев к "мирным переговорам" с Москвой.

В том же числе официальные лица Венгрии уже неоднократно отмечались дискредитационными заявлениями в сторону Украины. 

Сегодня же, 2 июля, Орбан, в первый раз с начала полномасштабной войны, прибыл с визитом в Киев. Его поездка связана с председательством Будапешта в Европейском Союзе (ЕС). 

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Владимир ЗеленскийВенгрияВиктор Орбан