ОПЗЖ: украсть победу у наших кандидатов-мажоритарщиков не удастся

В Донецкой области продолжаются попытки сорвать работу окружных избирательных комиссий и сфальсифицировать результаты выборов в Верховную раду. Об этом заявляет "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ),

"Несмотря на притворные заявления Бориса Колесникова о признании поражения в 49 избирательном округе (г. Дружковка), блокирование работы окружной избирательной комиссии продолжается. Специально, под различными предлогами, члены комиссии затягивают установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 участковых избирательных комиссий, и их количество растет", - отметили представители партии.

По их словам, ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс подсчета голосов.

"Цель остается прежней — не допустить установления результатов выборов, на которых уверенно с перевесом в более чем 3000 голосов побеждает представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Гнатенко", - говорится в заявлении.

Представители партии подчеркивают, что это не единичный случай.

"По этой же схеме действуют нарушители закона в 59 избирательном округе (г. Марьинка), где члены окружкома также саботируют процесс подсчета голосов с явной целью сорвать установление итогов голосования. Тем самым предпринимаются попытки сфальсифицировать выборы и не допустить победы кандидата от нашей партии Владимира Мороза, который уверенно обходит конкурентов с перевесом в 5 500 голосов", - отметили политики.

Представители ОПЗЖ требуют от руководства "Оппозиционного блока" прекратить "грязные политические игры".

"Не заставляйте своих представителей в окружкомах совершать уголовно наказуемые деяния. Разблокируйте процесс подсчета голосов и прекратите мстить избирателям за свой проигрыш. Люди вам этого не забудут", - обратились они к оппонентам.

Также политики призвали ответственных зафиксировать нарушения.

"Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии, представителям правоохранительных органов с требованием разблокировать подсчет голосов и прекратить нарушение избирательного законодательства. Мы обращаемся к международным наблюдателям с призывом прислать своих представителей в 49 и 59 избирательные округа, чтобы зафиксировать нарушения", - говорится в заявлении.

Такие нарушения, по мнению ОПЗЖ, - атака на украинскую демократию.

"Ситуация в избирательных округах Донецкой области — это уже не политическая борьба. Это посягательство на конституционное право людей свободно избирать своих представителей. Это атака на украинскую демократию. ОПЗЖ полна решимости отстоять право людей на свободный и независимый выбор. Мы не допустим посягательств на выбор граждан и не дадим украсть победу у наших кандидатов. Все виновные в срыве выборов понесут заслуженное наказание", - резюмировали в партии.