ОПЗЖ: вкрасти перемогу у наших кандидатів-мажоритарників не вдасться

У Донецькій області тривають спроби зірвати роботу окружних виборчих комісій і сфальсифікувати результати виборів у Верховну раду. Про це заявляє "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

"Попри удавані заяви Бориса Колеснікова про визнання поразки в 49 виборчому окрузі (м. Дружківка), блокування роботи окружної виборчої комісії продовжується. Спеціально, під різними приводами, члени комісії затягують встановлення результатів голосування, вигадуючи штучні приводи для повного перерахунку голосів вже з 12 дільничних виборчих комісій, і їх кількість зростає", - зазначили представники партії.

За їхніми словами, ОВК намагається зупинити свою роботу на невизначений час, з тим, щоб врешті-решт зірвати процес підрахунку голосів.

"Мета залишається колишньою — не допустити встановлення результатів виборів, на яких впевнено з перевагою у більш ніж 3000 голосів перемагає представник "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Гнатенко", - йдеться в заяві.

Представники партії наголошують, що це не поодинокий випадок.

"За цією ж схемою діють порушники закону в 59 виборчому окрузі (м. Мар'їнка), де члени окружкому також саботують процес підрахунку голосів з явною метою зірвати встановлення підсумків голосування. Тим самим робляться спроби сфальсифікувати вибори і не допустити перемоги кандидата від нашої партії Володимира Мороза, який впевнено обходить конкурентів з перевагою в 5 500 голосів", - зазначили політики.

Представники ОПЗЖ вимагають від керівництва "Опозиційного блоку" припинити "брудні політичні ігри".

"Не змушуйте своїх представників в окружкомах здійснювати кримінально карані діяння. Розблокуйте процес підрахунку голосів і припиніть мстити виборцям за свій програш. Люди вам цього не забудуть", - звернулися вони до опонентів.

Також політики закликали відповідальних зафіксувати порушення.

"Ми звертаємося до Центральної виборчої комісії, представників правоохоронних органів з вимогою розблокувати підрахунок голосів і припинити порушення виборчого законодавства. Ми звертаємося до міжнародних спостерігачів із закликом прислати своїх представників в 49 і 59 виборчі округи, щоб зафіксувати порушення", - йдеться в заяві.

Такі порушення, на думку ОПЗЖ, - атака на українську демократію.

"Ситуація у виборчих округах Донецької області — це вже не політична боротьба. Це посягання на конституційне право людей вільно обирати своїх представників. Це атака на українську демократію. ОПЗЖ сповнена рішучості відстояти право людей на вільний та незалежний вибір. Ми не допустимо посягань на вибір громадян і не дамо вкрасти перемогу у наших кандидатів. Всі винні у зриві виборів понесуть заслужене покарання", - підсумували в партії.