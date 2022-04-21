ОПЗЖ теперь "за жизнь и мир": в Раде создали новую депутатскую группу во главе с Бойко

Бывшие народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной раде новую депутатскую группу. Она получила название "Платформа за жизнь и мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.
Группу возглавил бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
"Вместо ОПЗЖ в парламенте будет группа "Платформа за жизнь и мир". Главой группы избрали Юрия Бойко. В состав вошло 25 депутатов (экс-ОПЗЖ). P.S. Солод и Королевская тоже зашли в состав", - написал Железняк.
Вместе с тем, ранее нардеп Алексей Гончаренко подробнее рассказал о том кто вошел во вновь созданную группу.
"Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод", - написал Гончаренко в Telegram.
Напомним, фракция "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной раде Украины. Соответствующее решение объявили на закрытом заседании парламента 14 апреля.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий, среди которых - и ОПЗЖ. Согласно этому решению, их деятельность прекращается на период военного положения.
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