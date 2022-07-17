"ОПЗЖ" обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловала решение суда о запрете своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВР в Конституционном суде Ольгу Совгирю .

"По имеющейся информации политическая партия "ОПЗЖ" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20.06.2022 года по делу П/857/8/22, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", - говорится в сообщении.

Она отметила, что жалобы по такой категории дел рассматривает Кассационный админсуд в составе Верховного суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

При этом решение КАС Верховного суда как суда апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.