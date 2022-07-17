UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"ОПЗЖ" обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

Фото: Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок - За жизнь" в ВР IX созыва Юрий Бойко (zagittya.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловала решение суда о запрете своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВР в Конституционном суде Ольгу Совгирю.

"По имеющейся информации политическая партия "ОПЗЖ" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20.06.2022 года по делу П/857/8/22, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", - говорится в сообщении.

Она отметила, что жалобы по такой категории дел рассматривает Кассационный админсуд в составе Верховного суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

При этом решение КАС Верховного суда как суда апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, в Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ". Согласно решению суда, все имущество политсилы должны быть передано в собственность государства.

Однако, по словам министра юстиции Дениса Малюська, запрет политсилы не приведет к полному запрету политической деятельности ее членов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Апелляционный суд КиеваОппозиционная платформа За життя