"ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) оскаржила рішення суду про заборону своєї діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ВР у Конституційному суді Ольгу Совгирю .

"За наявною інформацією політична партія "ОПЗЖ" оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, згідно з яким партія була заборонена з передачею всього її майна у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що скарги за такою категорією справ розглядає Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження.

При цьому рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.