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"ОПЗЖ" обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

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Киев, Воскресенье 17 июля 2022 12:02
"ОПЗЖ" обжаловала решение суда о запрете ее деятельности Фото: Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок - За жизнь" в ВР IX созыва Юрий Бойко (zagittya.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловала решение суда о запрете своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВР в Конституционном суде Ольгу Совгирю.

"По имеющейся информации политическая партия "ОПЗЖ" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20.06.2022 года по делу П/857/8/22, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", - говорится в сообщении.

Она отметила, что жалобы по такой категории дел рассматривает Кассационный админсуд в составе Верховного суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

При этом решение КАС Верховного суда как суда апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, в Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ". Согласно решению суда, все имущество политсилы должны быть передано в собственность государства.

Однако, по словам министра юстиции Дениса Малюська, запрет политсилы не приведет к полному запрету политической деятельности ее членов.

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Апелляционный суд Киева Оппозиционная платформа За життя
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