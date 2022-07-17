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"ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

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Київ, Неділя 17 липня 2022 12:02
"ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності Фото: співголова фракції "Опозиційний блок-за життя" у ВР IX скликання Юрій Бойко (zagittya.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) оскаржила рішення суду про заборону своєї діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ВР у Конституційному суді Ольгу Совгирю.

"За наявною інформацією політична партія "ОПЗЖ" оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, згідно з яким партія була заборонена з передачею всього її майна у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що скарги за такою категорією справ розглядає Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження.

При цьому рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в Україні заборонили діяльність партії "ОПЗЖ". Згідно з рішенням суду, все майно політсили має бути передане у власність держави.

Однак, за словами міністра юстиції Дениса Малюська, заборона політсили не призведе до повної заборони політичної діяльності її членів.

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