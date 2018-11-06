ОПЗ простаивает из-за проблем с документами заказчика из Омана, - источники

Фото: Одесский припортовый завод (РБК-Украина)

По информации РБК-Украина, документы "зависли" в британском посольстве

Одесский припортовый завод (ОПЗ) на сегодняшний день простаивает из-за проблем с документами оманской компании ETFX UK Group, которая победила в конкурсе на новый давальческий контракт с заводом. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Между долгами и продажей: чем живет Одесский припортовый завод".

Отметим, на ОПЗ с весны прошло уже два конкурса на новый давальческий контракт. На первом победила компания "Либерти газ", однако не смогла начать работу после резкого роста цены на газ на мировом рынке. На сегодня Фонд госимущества рассматривает документы победителя второго конкурса - оманской компании ETFX UK Group. С их электронным вариантом документов проблем не возникло: в пакете был аудит Deloitte за 2017 год, который показал оборот группы компании в 0,5 млрд долларов, гарантия Банка Омана и свидетельство о регистрации.

"Они дали выписку о своей компании, которая не совпадает с открытыми данными оманского реестра. Говорят, что у них по-разному эти компании градируются. Все объяснения хороши, только дайте бумагу и предоплату, и можете работать", - отметил первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков.

До 31 октября заверенные копии документов в Украину так и не поступили. По информации РБК-Украина, они "зависли" в британском посольстве.

"Есть закон о борьбе с отмыванием денег, не должно среди бенефициаров быть людей из санкционного списка. Мы все это вынуждены были запросить, но пока ничего не получили", – утверждает Щуриков.

Напомним, летом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что ОПЗ будут продавать по новым правилам.

Отметим, в октябре Хозяйственный суд Одесской области обязал ОПЗ выплатить "Укртрансгазу" задолженность за балансировку природного газа за июнь 2016 года в размере 440 млн гривен.