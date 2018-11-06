ОПЗ простоює через проблеми з документами замовника з Оману, - джерела

Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

За інформацією РБК-Україна, документи "зависли" в британському посольстві

Одеський припортовий завод (ОПЗ) на сьогоднішній день простоює через проблеми з документами оманської компанії ETFX UK Group, яка перемогла в конкурсі на новий давальницький контракт з заводом. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Між боргами і продажем: чим живе Одеський припортовий завод".

Зазначимо, на ОПЗ з весни минуло вже два конкурси на новий давальницький контракт. На першому перемогла компанія "Ліберті газ", проте не змогла розпочати роботу після різкого зростання ціни на газ на світовому ринку. На сьогодні Фонд держмайна розглядає документи переможця другого конкурсу - оманської компанії ETFX UK Group. З їх електронним варіантом документів проблем не виникло: в пакеті був аудит Deloitte за 2017 рік, який показав оборот групи компанії в 0,5 млрд доларів, гарантія Банку Оману і свідоцтво про реєстрацію.

"Вони дали виписку про компанію, яка не збігається з відкритими даними оманської реєстру. Кажуть, що у них по-різному ці компанії градуються. Всі пояснення гарні, тільки дайте документ і передоплату, і можете працювати", - зазначив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

До 31 жовтня завірені копії документів до України так і не надійшли. За інформацією РБК-Україна, вони "зависли" в британському посольстві.

"Є закон про боротьбу з відмиванням грошей, не має серед бенефіціарів бути людей з санкційного списку. Ми все це змушені були запросити, але поки нічого не отримали", – стверджує Щурик.

Нагадаємо, влітку в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що ОПЗ продаватимуть за новими правилами.

Зазначимо, в жовтні Господарський суд Одеської області зобов'язав ОПЗ виплатити "Укртрансгазу" заборгованість за балансування природного газу за червень 2016 року в розмірі 440 млн гривень.