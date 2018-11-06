ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ОПЗ простоює через проблеми з документами замовника з Оману, - джерела

Новини » Економіка    06.11.2018 - 09:54
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

За інформацією РБК-Україна, документи "зависли" в британському посольстві

Одеський припортовий завод (ОПЗ) на сьогоднішній день простоює через проблеми з документами оманської компанії ETFX UK Group, яка перемогла в конкурсі на новий давальницький контракт з заводом. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Між боргами і продажем: чим живе Одеський припортовий завод".

Зазначимо, на ОПЗ з весни минуло вже два конкурси на новий давальницький контракт. На першому перемогла компанія "Ліберті газ", проте не змогла розпочати роботу після різкого зростання ціни на газ на світовому ринку. На сьогодні Фонд держмайна розглядає документи переможця другого конкурсу - оманської компанії ETFX UK Group. З їх електронним варіантом документів проблем не виникло: в пакеті був аудит Deloitte за 2017 рік, який показав оборот групи компанії в 0,5 млрд доларів, гарантія Банку Оману і свідоцтво про реєстрацію.

"Вони дали виписку про компанію, яка не збігається з відкритими даними оманської реєстру. Кажуть, що у них по-різному ці компанії градуються. Всі пояснення гарні, тільки дайте документ і передоплату, і можете працювати", - зазначив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

До 31 жовтня завірені копії документів до України так і не надійшли. За інформацією РБК-Україна, вони "зависли" в британському посольстві.

"Є закон про боротьбу з відмиванням грошей, не має серед бенефіціарів бути людей з санкційного списку. Ми все це змушені були запросити, але поки нічого не отримали", – стверджує Щурик.

Нагадаємо, влітку в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що ОПЗ продаватимуть за новими правилами.

Зазначимо, в жовтні Господарський суд Одеської області зобов'язав ОПЗ виплатити "Укртрансгазу" заборгованість за балансування природного газу за червень 2016 року в розмірі 440 млн гривень.

 

В Україні на 200 млн гривень перевиконали план платежів від оренди держмайна Трубаров назвав дату аукціону з продажу "Центренерго"
Новини України ОПЗОманФонд госимущества
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся