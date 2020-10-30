ОПЗ произвел миллион тонн карбамида после заключения давальческого контракта с АГТ

Одесский припортовый завод, который с лета 2019 года работает согласно договору на поставку давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", преодолел рубеж в 1 млн тонн произведенного карбамида за указанный временной промежуток.

Об этом говорится в сообщении "Агро Газ Трейдинг".

"Высококачественная продукция ОПЗ пользуется спросом в различных уголках мира, включая страны Евросоюза, Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Валютные поступления от экспорта продукции ОПЗ делают свой вклад в стабилизацию платежного баланса страны и увеличения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - сообщает АГТ.

Договор на поставку давальческого сырья между АГТ и ОПЗ рассчитан до конца 2020 года.

Управляющий партнер АГТ Александр Горбуненко отметил, что возможности компании позволяют наращивать сотрудничество с ОПЗ.

"Когда наша работа с Одесским припортовым заводом только начиналась, мы провозгласили амбициозные цели, касающиеся возврата ОПЗ статуса лидера химической отрасли Украины. По состоянию на сегодня, перешагнув рубеж в 1 млн тонн произведенного карбамида, об этом можно говорить как о свершившемся факте. Тем не менее, мы не будем останавливаться на достигнутом, поскольку приобретенный опыт и наши возможности позволяют наращивать сотрудничество в интересах и “Агро Газ Трейдинг”, и ОПЗ, и отечественной промышленности в целом", - заявил Горбуненко.

Напомним, что Одесский припортовый завод заработал в августе прошлого года после длительного простоя. Запустить завод удалось после заключения давальческого контракта с "Агро Газ Трейдинг".

За год на предприятии было произведено 796 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака, большая часть которых экспортируется на внешние рынки.