ОПЗ виробив мільйон тонн карбаміду після укладення давальницького контракту з АГТ

Одеський припортовий завод, який з літа 2019 року працює згідно з договором на постачання давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдинг", подолав рубіж в 1 млн тонн виробленого карбаміду за вказаний проміжок часу.

Про це йдеться в повідомленні "Агро Газ Трейдинг".

"Високоякісна продукція ОПЗ має попит в різних куточках світу, включаючи країни Євросоюзу, Північної Америки, Близького Сходу, Азії та Африки. Валютні надходження від експорту продукції ОПЗ роблять свій внесок у стабілізацію платіжного балансу країни і збільшення податкових відрахувань у бюджети всіх рівнів", - повідомляє АГТ.

Договір на постачання давальницької сировини між АГТ і ОПЗ розрахований до кінця 2020 року.

Керуючий партнер АГТ Олександр Горбуненко зазначив, що можливості компанії дозволяють нарощувати співпрацю з ОПЗ.

"Коли наша робота з Одеським припортовим заводом тільки починалася, ми проголосили амбітні цілі, що стосуються повернення ОПЗ статусу лідера хімічної галузі України. Станом на сьогодні, переступивши рубіж в 1 млн тонн виробленого карбаміду, про це можна говорити як про доконаний факт. Проте, ми не будемо зупинятися на досягнутому, оскільки набутий досвід та наші можливості дозволяють нарощувати співпрацю в інтересах і "Агро Газ Трейдинг" і ОПЗ, і вітчизняної промисловості в цілому", - заявив Горбуненко.

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод запрацював у серпні минулого року після тривалого простою. Запустити завод вдалося після укладення давальницької контракту з "Агро Газ Трейдинг".

За рік на підприємстві було вироблено 796 тис. тонн карбаміду та 90,3 тис. тонн аміаку, велика частина яких експортується на зовнішні ринки.