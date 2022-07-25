Даже опытные наемники РФ не выдерживают натиск украинских военных: допрос пленного

По словам россиянина, он прошел так называемую "контртеррористическую операцию РФ" в Дагестане, но, приехав в Украину, почти сразу сдался в плен.

"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, - офигели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат - такого нет. Я успел за две недели службы заметить: в основном - бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных", - рассказал он во время допроса.

Оккупант также добавил, что за все время, которое он прибыл на фронте, он ни разу не стрелял, а только прятался от огня бойцов ВСУ.