Навіть досвідчені найманці РФ не витримують натиск українських військових: допит полоненого

За словами росіянина, він пройшов так звану "контртерористичну операцію РФ" в Дагестані, але, приїхавши в Україну, майже відразу здався в полон.

"Коли потрапили в Попасну, як далі поїхали, - офігіли... війна, так скажемо, іншого покоління... Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат - такого немає. Я встиг за два тижні служби помітити: в основному - бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих", - розповів він під час допиту.

Окупант також додав, що за весь час, який він прибув на фронті, він жодного разу не стріляв, а тільки ховався від вогню бійців ЗСУ.