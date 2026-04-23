Опублікували рейтинг найкращих вишів України 2026: хто очолив першу десятку

У межах цьогорічного проєкту оцінювання пройшли 237 українських закладів вищої освіти.

КНУ ім. Шевченка залишається єдиним закладом в Україні зі статусом "Елітного університету" за версією UniRanks.

Рейтинг зараз фокусується не лише на наукових статтях, а й на цифровій трансформації та добробуті студентів. Регіональні лідери: Окрім Києва, найсильніші освітні хаби зосереджені в Харкові, Львові та Сумах.

ТОП-10 університетів України за рейтингом UniRanks 2026

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сумський державний університет

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Київський авіаційний інститут (КАІ)

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний університет "Львівська політехніка"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Методологія та інновації

Цьогорічний проєкт оцінювання базувався на "360-градусному" підході. На відміну від традиційних моделей, UniRanks враховує 10 критичних стовпів, серед яких добробут студентів, рівень працевлаштування, цифрова трансформація та готовність до викликів майбутнього.

Відкритість даних

Рейтинг базується на системі Open-Rank, що дозволяє експертам та представникам індустрії брати участь у визначенні вагомості показників. Це забезпечує прозорість та відповідність рейтингу реальним потребам сучасного ринку праці.

Важливо для абітурієнтів

Повний перелік лідерів у регіоні Україна доступний на платформі UniRanks. Окрім національних лідерів, рейтинг виділяє 23 регіональні заклади, що демонструють високу ефективність та міжнародну присутність.