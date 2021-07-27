Опубликованы указы Зеленского по Хомчаку

Среди опубликованных указов президента также назначение новым главнокомандующим ВСУ командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного и увольнение Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Перестановки в ВСУ прокомментировал Владимир Зеленский. В частности, он отметил, что ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное.

Глава государства также заявил, что ожидает от нового руководства Минобороны и ВСУ "качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне".

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения", - добавил Зеленский.