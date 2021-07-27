Опубліковані укази Зеленського щодо Хомчака

Серед опублікованих указів президента також призначення новим головнокомандувачем ЗСУ командувача військами оперативного командування "Північ" Валерія Залужного та звільнення Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря РНБО.

Перестановки в ЗСУ прокоментував Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що ротації або заміна керівників не повинні розглядатися як щось надзвичайне.

Глава держави також заявив, що очікує від нового керівництва Міноборони і ЗСУ "якісної взаємодії і чіткого визначення перспектив для кожного українського військового - як на професійному, так і на соціальному рівні".

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання багатьох завдань - від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їх забезпечення", - додав Зеленський.