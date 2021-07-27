Опубліковані укази Зеленського щодо Хомчака

Офіс президента опублікував укази про звільнення Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних Сил України та призначення його першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Володимир Зеленський прокоментував перестановки в ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Серед опублікованих указів президента також призначення новим головнокомандувачем ЗСУ командувача військами оперативного командування "Північ" Валерія Залужного та звільнення Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря РНБО.
Перестановки в ЗСУ прокоментував Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що ротації або заміна керівників не повинні розглядатися як щось надзвичайне.
Глава держави також заявив, що очікує від нового керівництва Міноборони і ЗСУ "якісної взаємодії і чіткого визначення перспектив для кожного українського військового - як на професійному, так і на соціальному рівні".
"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання багатьох завдань - від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їх забезпечення", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Хомчак покидає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.
Відзначити, посаду головнокомандувача ЗСУ зайняв генерал-майор Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.