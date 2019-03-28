Опубликованы свежие рейтинги кандидатов в президенты

Накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур сохраняют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, лидером президентского рейтинга остается Зеленский, которого поддерживают 26,6% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать на выборах.

Вторую и третью позицию делят Тимошенко и Порошенко - по 17,2%.

Далее идут Анатолий Гриценко - 9,8 %, Юрий Бойко - 9,5%, Олег Ляшко - 5,4%, Александр Вилкул - 4,0%, Игорь Смешко - 3,5%, Руслан Кошулинский - 1,9%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 22-27 марта среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, Владимир Зеленский (24,8%) с минимальным отрывом опережает Петра Порошенко (22,1%) в рейтинге первого тура президентских выборов. Юлия Тимошенко находится на третьем месте (14,8%).

Напомним, во время первого тура президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта 2019 года, фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-пол 2019 на выходе с избирательных участков.