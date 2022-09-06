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Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного понтонного моста возле Дарьевки

Фото: ВСУ уничтожили понтонный мост в районе Дарьевки (radiosvoboda.org)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ уничтожили понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец. Стало известно, как выглядит понтон сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки моста за 5 сентября, которые опубликовали "Схемы".

На спутниковом снимке Planet Labs кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждения здания у речного причала.

Об уничтожении моста уже отчитались в ОК "Юг".

"Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, "остановив его эксплуатацию" 26 августа. После этого оккупанты обустроили понтонную переправу возле него.

Как сообщалось, ВСУ бьют по этой переправе не впервые. 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.

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Херсонская область