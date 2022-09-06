Опубліковані супутникові знімки знищеного понтонного мосту біля Дар‘ївки

ЗСУ знищили понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець. Стало відомо, як виглядає понтон наразі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки мосту за 5 вересня, що опублікували "Схеми".
На супутниковому знімку Planet Labs крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу.
Про знищення мосту вже відзвітували в ОК "Південь".
"Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець в Херсонській області, "зупинивши його експлуатацію" 26 серпня. Після цього окупанти облаштували понтонну переправу біля нього.
Як повідомлялось, ЗСУ б'ють по цій переправі не вперше. 23 липня ЗСУ також вдарили по Даріївському мосту через річку Інгулець. Тоді це було продиктовано необхідністю порушення логістики ворога.
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