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Опубліковані зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:08
Опубліковані зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон повністю набуде чинності з січня 2021 року

Законопроект №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у середу, 30 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України". Він набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Документом до Податкового кодексу вносяться зміни, необхідні для впровадження єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску. Зокрема, дається визначення поняттю "єдиний рахунок".

"Єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи", - сказано в тексті закону.

При цьому зазначено, що єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального і спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними і комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

"Закон набуває чинності з 1 січня 2021, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування цього закону", - сказано в документі.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 жовтня проект підписав спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис главі держави. Згідно з даними на сайті парламенту, президент Володимир Зеленський схвалив документ 28 жовтня.

Так, 4 жовтня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Також парламентарії внесли відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнявши у другому читанні законопроект №1051. За нього проголосували 274 народних депутата.

Нагадаємо, в першому читанні ці проекти законів Рада схвалила 13 вересня.

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