Опубликованы изменения в бюджет по поводу питания военных

В четверг, 2 апреля, закон "О внесении изменения в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих" был обнародован в издании "Голос Украины". Об этом свидетельствуют публикация документа в газете.

Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом предусматривается разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Минобороны и МВД срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Напомним, 30 марта народные депутаты поддержали за основу и в целом правительственный законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". За него проголосовали 302 парламентария. В среду, 1 апреля, проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Так, в начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство планирует внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины.