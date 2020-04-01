Зеленский одобрил изменения в бюджет по поводу питания военных

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом вносятся изменения в госбюджет на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 апреля, подписал правительственный законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом предусматривается разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Минобороны и МВД срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Напомним, 30 марта народные депутаты поддержали за основу и в целом правительственный законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". За него проголосовали 302 парламентария.

Как писало РБК-Украина, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство планирует внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины.