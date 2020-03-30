Рада приняла изменения в бюджет по поводу питания военных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 302 нардепа

Народные депутаты поддержали за основу и в целом правительственный законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих", передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Минобороны и МВД срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Подчеркнем, согласно данным на сайте ВР, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство планирует внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины.