ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде появился текст первого законопроекта Кабмина Шмыгаля

Новости » Политика     25.03.2020 - 15:43
В Раде появился текст первого законопроекта Кабмина Шмыгаля

Сейчас проект закона обрабатывается в комитете

В Верховной Раде Украины появился текст правительственного законопроекта №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Подчеркнем, согласно данным на сайте ВР, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса шныряли.

"Разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Министерства обороны и Министерства внутренних дел срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году ", - указано в тексте законопроекта.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, соответствующий законопроект Кабмина был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство планирует внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины. "Будем предлагать изменения в бюджет для того, чтобы выполнить социальные обязательства", - подчеркивал премьер.

Шмыгаль поручил подготовить дистанционные заседания Кабмина ВР предлагают предусмотреть тюрьму за незаконный экспорт противоэпидемических товаров
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаБюджет 2020Денис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь