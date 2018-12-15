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В Украине разбился истребитель Су-27

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 16:01
В Украине разбился истребитель Су-27
Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

В результате авикатастрофы Су-27 в Житомирской области погиб летчик

В Украине в Житомирской области в субботу, 15 декабря, во время захода на посадку разбился военный самолет Су-27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что истребитель разбился около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов. Летчик погиб.

"Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - сообщили в Генштабе.

Командование Воздушных сил ВС Украины выразило соболезнования семье погибшего пилота.

В Украине разбился истребитель Су-27

Напомним, в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в результате крушения истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо - 2018" погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

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