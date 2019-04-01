Опубликованы данные подсчета 90% голосов

Результаты выборов 2019 по состоянию на 18:26 показывают значительный отрыв Владимира Зеленского от второго места. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центризбиркома, передает корреспондент РБК-Украина.

По результатам подсчета 90% протоколов, Зеленский набирает 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.99% голосов, Юлия Тимошенко - 13.35%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко (11.53%) и Анатолий Гриценко (7,00%). Проголосовали 16,5 млн избирателей.

Отметим, что число проголосовавших за Зеленского превысило 5 млн, за Порошенка проголосовали вдвое меньше - 2,6 млн избирателей. На третьем месте Юлия Тимошенко - 2,3 млн голосов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия уже начала принимать бумажные протоколы с результатами голосования и мокрыми печатями от представителей окружных избирательных комиссий.

Отметим, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центризбирком готовится объявить о втором туре выборов президента после подсчета голосов.

"Я подчеркиваю, что уже очевидно, что будет второй тур", - добавила она. По закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, ЦИК назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года.