Опубликованы данные экзит-пола ТСН

Экзит-пол ТСН показывает, что в Верховную раду проходят пять партий
Данные экзит-пола по итогам выборов в Раду, проведенного по заказу ТСН, свидетельствуют, что в парламент проходят пять партий. Результаты были обнародованы в эфире телеканала 1+1.
По данным экзит-пола на 18:00, на досрочных выборах 21 июля преодолевают следующие политические силы:
Остальные партии пока набирают меньше 5%.
Экзит-пол для ТСН провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1.
Отметим, ТСН организовывал экзит-полы в первом и втором туре президентских выборов весной этого года. Их данные были близки к окончательным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией.
Напомним, сегодня Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил об утечке результатов национального экзит-пола. В частности, в институте отметили, что шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина "слила" данные опроса по состоянию на 12:00 на выходе из избирательных участков. Кроме того, в КМИС отметили, что эти данные были получены нечестным путем, а также обвинили СМИ, которые растиражировали информацию, в нарушении украинского законодательства.