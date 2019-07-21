Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В КМИС заявили, что журналистка Соня Кошкина "слила" данные Национального экзит-пола на 12:00

Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил об утечке результатов экзит-пола на внеочередных парламентских выборах в Украине. Об этом сообщила пресс-служба КМИС в Facebook.

В КМИС сообщили, что шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина слила результаты экзит-пола.

"Соня Кошкина слила данные Национального экзит-пола на 12:00", - говорится в сообщении.

В КМИС заявили, что эти данные получены нечестным путем. Кроме того, в институте отметили, что средства массовой информации, которые опубликовали данные Кошкиной, нарушили украинское законодательство.

Результаты КМИС будут обнародованы в 20:00 на пресс-конференции Национального экзит-пола. Также на пресс-конференции будет обсуждать вопрос слива данных.

Напомним, как писало РБК-Украина, национальный экзит-пол проведут Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. В 19:45 социологи проведут пресс-конференцию, на которой будут обнародованы результаты по состоянию на 18.00, окончательные данные экзит-пола, по состоянию на 20:00, будет обнародован в 23:00.