Опубликовано видео взрыва в Киеве

Фото: место взрыва в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Взрыв в Киеве произошел в ночь на 4 апреля

В сети появилась видеозапись взрыва автомобиля в Киеве на улице Академика Вильямса. Видео опубликовало Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Отметим, по данным СМИ, автомобиль принадлежал офицеру украинской разведки, участника Операции объединенных сил. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. СМИ также утверждают, что от взрыва пострадал человек, который пытался заложить взрывчатку.

По данному факту открыли уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Момент вибуху автомобіля #Chevrolet поблизу супермаркету #Ашан на Вільямса, 5. На своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Ярослав Антоняк написав про цю подію так: "Цікавий такий сепарок пробував українського розвідника підірвати. Тигр-ягуар, сонце-маорі. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без рук залишаються самі підривники.» Деталі про подію тут: https://kyivoperativ.info/other/vibux/ Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 4 квітня 2019 р.

Напомним, накануне в Одессе прогремел мощный взрыв под припаркованным автомобилем. От взрыва машину отбросило на трамвайные рельсы, при этом было повреждено дорожное покрытие

Позже в полиции сообщили, что, по предварительной информации, взрыв произошел под асфальтом во время испытания новой газовой трубы.