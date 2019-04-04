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Опубликовано видео взрыва в Киеве

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 12:44
Опубликовано видео взрыва в Киеве
Фото: место взрыва в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Взрыв в Киеве произошел в ночь на 4 апреля

В сети появилась видеозапись взрыва автомобиля в Киеве на улице Академика Вильямса. Видео опубликовало Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Отметим, по данным СМИ, автомобиль принадлежал офицеру украинской разведки, участника Операции объединенных сил. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. СМИ также утверждают, что от взрыва пострадал человек, который пытался заложить взрывчатку.

По данному факту открыли уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

 

Момент вибуху автомобіля #Chevrolet поблизу супермаркету #Ашан на Вільямса, 5. На своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Ярослав Антоняк написав про цю подію так: "Цікавий такий сепарок пробував українського розвідника підірвати. Тигр-ягуар, сонце-маорі. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без рук залишаються самі підривники.» Деталі про подію тут: https://kyivoperativ.info/other/vibux/

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 4 квітня 2019 р.

 

Напомним, накануне в Одессе прогремел мощный взрыв под припаркованным автомобилем. От взрыва машину отбросило на трамвайные рельсы, при этом было повреждено дорожное покрытие

Позже в полиции сообщили, что, по предварительной информации, взрыв произошел под асфальтом во время испытания новой газовой трубы.

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