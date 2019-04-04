Опубліковано відео вибуху в Києві

Фото: місце вибуху в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Вибух у Києві стався в ніч на 4 квітня

У мережі з'явився відеозапис вибуху автомобіля в Києві на вулиці Академіка Вільямса. Відео опублікувала Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

Відзначимо, за даними ЗМІ, автомобіль належав офіцеру української розвідки, учасника Операції об'єднаних сил. За попередньою інформацією, в результаті вибуху одна людина отримала поранення. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. ЗМІ також стверджують, що від вибуху постраждав чоловік, який намагався закласти вибухівку.

За даним фактом порушили кримінальні справи за статтями "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Момент вибуху автомобіля #Chevrolet поблизу супермаркету #Ашан на Вільямса, 5. На своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Ярослав Антоняк написавши про цю подію так: "Цікавий такий сепарок пробував українського розвідника підірвати. Тигр-ягуар, сонце-маорі. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без рук залишаються самі підривники.» Деталі про подію тут: https://kyivoperativ.info/other/vibux/ Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 4 квітня 2019 р.

Нагадаємо, напередодні в Одесі прогримів потужний вибух під припаркованим автомобілем. Від вибуху машину відкинуло на трамвайні рейки, при цьому було пошкоджено дорожнє покриття

Пізніше в поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, вибух стався під асфальтом під час випробування нової газової труби.