Опубликовано видео стрельбы в Техасе

В сети появилось видео снятое очевидцами стрельбы в гипермаркете города Эль-Пасо (штат Техас). Видео опубликовал в Twitter журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis).

На видео видно, как люди лежат на полу, прячутся от убийцы. Также слышны звуки выстрелов.

Напомним, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Позже стало известно, что в результате стрельбы в в Техасе торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

Отмечается, что трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.

Позже в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападавший, ранения полуичли 26 человек.