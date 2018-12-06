Опубликовано видео стрельбы в супермаркете в Харькове

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Инцидент произошел 5 декабря в супермаркете на улице Шевченко

Опубликовано видео стрельбы в в Харькове в супермаркете "Рост" на ул. Шевченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, видео размещено на странице сообщества "Жить в Харькове" в Facebook. На видео видно, как из складского помещения выбегает полицейский, за ним мужчина, который пытается убежать, затем мужчина падает.



Стрельба в супермаркете Рост Опубликовано видео, с вашего позволения, ликвидации нападавшего на сотрудника ГСО в супермаркете Рост на Киевской. Источник: Nikolay Krivolapoff Опубліковано Жить в Харькове Четвер, 6 грудня 2018 р.

На данный момент сведения о стрельбе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском супермаркете вечером 5 декабря полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.

Как сообщалось, ранее в Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.