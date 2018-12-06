ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Опубликовано видео стрельбы в супермаркете в Харькове

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 15:28
Опубликовано видео стрельбы в супермаркете в Харькове
Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Инцидент произошел 5 декабря в супермаркете на улице Шевченко

Опубликовано видео стрельбы в в Харькове в супермаркете "Рост" на ул. Шевченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, видео размещено на странице сообщества "Жить в Харькове" в Facebook. На видео видно, как из складского помещения выбегает полицейский, за ним мужчина, который пытается убежать, затем мужчина падает.
 

 
Стрельба в супермаркете Рост

Опубликовано видео, с вашего позволения, ликвидации нападавшего на сотрудника ГСО в супермаркете Рост на Киевской. Источник: Nikolay Krivolapoff

Опубліковано Жить в Харькове Четвер, 6 грудня 2018 р.

На данный момент сведения о стрельбе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском супермаркете вечером 5 декабря полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.

Как сообщалось, ранее в Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Полиция изъяла у жителя Харькова наркотики и гранату Суд назначил Зайцевой дополнительную экспертизу
Новости Украины ХарьковСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь