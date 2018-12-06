Опубліковано відео стрілянини в супермаркеті в Харкові

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Інцидент стався 5 грудня в супермаркеті на вулиці Шевченка

Опубліковано відео стрілянини у Харкові в супермаркеті "Рост" на вул. Шевченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, відео розміщено на сторінці спільноти "Жити в Харкові" в Facebook. На відео видно, як зі складського приміщення вибігає поліцейський, за ним чоловік, який намагається втекти, потім чоловік падає.

Стрілянина в супермаркеті Зростання Опубліковано відео, з вашого дозволу, ліквідації нападника на співробітника ДСО в супермаркеті Зростання на Київській. Джерело: Nikolay Krivolapoff Опубліковано Жити в Харкові Четвер, 6 грудня 2018 р.

На даний момент відомості про стрілянину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в харківському супермаркеті ввечері 5 грудня поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем.

Як повідомлялося, раніше в Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.