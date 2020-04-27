Опубликовано видео нападения Слончака на полицейского

В сети появилось видео нападения Владимира Слончака на патрульного полицейского в Киеве. Видео опубликовано в Facebook Патрульной полиции Украины.

В полиции отметили, что остановили автомобиль, в котором находился заместитель главы КГГА Слончак, поскольку машина ехала с выключенными фарами. В ходе общения с женщиной-водителем у нее заметили явные признаки алкогольного опьянения. При этом Слончак в ходе общения с инспекторами пытался их запугать.

На видео зафиксировано общение полицейских с чиновником, а также потасовка.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент со своим заместителем и уволил его.

"Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил он.

Как сообщил сегодня глава Национальной полиции Игорь Клименко, Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния", - отметил он.