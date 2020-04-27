Опубліковано відео нападу Слончака на поліцейського

У мережі з'явилося відео нападу Володимира Слончака на патрульного поліцейського у Києві. Відео опубліковано у Facebook Патрульної поліції України.

У поліції зазначили, що зупинили автомобіль, в якому перебував заступник голови КМДА Слончак, оскільки машина їхала з вимкненими фарами. В ході спілкування з жінкою-водієм у неї помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому Слончак в ході спілкування з інспекторами намагався їх залякати.

На відео зафіксовано спілкування поліцейських з чиновником, а також бійка.



Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на інцидент зі своїм заступником і звільнив його.

"Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - заявив він.

Як повідомив сьогодні глава Національної поліції Ігор Клименко, Слончаку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків, втручання в їх роботу і невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння", - зазначив він.