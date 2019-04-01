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Опубликовано видео с места крушения самолета совладелицы российской авиакомпании

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 02:46
Опубликовано видео с места крушения самолета совладелицы российской авиакомпании
Фото: скриншот с видео

Бизнес-джет летел в Германию из Франции

Немецкие СМИ обнародовали видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева. В результате крушения самолета погибли три человека.

На кадрах - дымящиеся обломки самолета и сотрудники спасательных служб, которые работают на месте катастрофы.

Ране РБК-Украина сообщало о том, что в результате катастрофы самолета в Германии погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева. Бизнес-джет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Самолет летел во Франкфурт-на-Майне из Франции

Погибшая Наталья Филева была одной из самых богатых россиянок - она председатель совета директоров авиакомпании S7 и ее совладелец. В прошлом году ее личное состояние оценивалось журналом Forbes в 600 млн долларов. Она была наравне со своим мужем совладельцами крупнейшей частной авиакомпании России - S7 Group, куда входят 15 других компаний. По пассажиропотоку авиакомпания S7 уступала на территории России только "Аэрофлоту". Наталье Филевой было 55 лет.

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