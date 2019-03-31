Жертвой крушения самолета в Германии оказалась одна из богатейших россиянок

Фото: Наталья Филева (из открытых источников)

В России опровергли информацию о гибели ее супруга Владислава Филева

В результате катастрофы самолета в Германии погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что на борту самолета Epic-LT, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, находилась Наталья Филева. Также сообщается, что уточняется информация о пребывании в самолете ее отца.

В то же время, представитель S7 опроверг гибель Владислава Филева. Он уточнил, что его не было на борту.

Наталья Филева была главой совета директоров авиакомпании S7, ее состояние оценивалось в более 600 млн гривен. По оценкам Forbes за 2018 год, она была на четвертом месте в списке богатейших женщин России. В S7 Group входят около 15 авиакомпаний, на февраль 2019 года занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после "Аэрофлота".

Отметим, по первоначальным сведениям, в результате катастрофы самолета в Германии погиб ее супруг Владислав Филев. Однако данная информация не подтвердилась. По данным российских СМИ, расследование будет проводиться международной комиссией.