ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии разбился самолет с крупным российским бизнесменом

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 21:29
В Германии разбился самолет с крупным российским бизнесменом
Фото: катастрофа самолета в Германии (blickpunkt-nienburg.de)

В результате падения самолета погиб российский бизнесмен Владислав Филев

В Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет, на борту которого находился владелец авиакомпании S7 Владислав Филев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую полицию.

Сообщается, что в результате катастрофы погибли три человека. После падения самолет практически полностью сгорел.

По данным российских СМИ, на его борту находился владелец авиакомпании S7 Владислав Филев. Также уточняется, что легкомоторный самолет Epic разбился в районе Франкфурта, а на его борту находились пилот и два пассажира. По данным Bild, вместе с Филевым погибла его супруга. В то же время количество человек, которые были в самолете, устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии произошла авария истребителя МиГ-27 Военно-воздушных сил, пилот успешно катапультировался.

Отметим, на этой неделе эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии. В частности, они пришли к выводу, что причиной стала ошибка в работе системы автоматической корректировки положения самолета в воздухе. 

Самолет ВКС России пролетел над США
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины ГерманиякрушениебизнесСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь