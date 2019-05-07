Опубликовано видео эвакуации пилота из горящего самолета в Шереметьево

На видеосервисе YouTube опубликовано видео, на котором видно, как из окна горящего самолета SSJ 100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево в Москве, выбирается пилот. Видео опубликовал пользователь China Usen.

В описании видео указано, что это "свидетельства выжившего в катастрофе superjet 100 Олега Молчанова".

Видео (China Usen/YouTube)

Напомним, основной версией крушения самолета "Аэрофлота" в московском аэропорту Шереметьево названа ошибка пилотов.

Как известно, вечером 5 мая самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, вскоре после взлета запросил экстренную посадку и загорелся в ходе аварийного приземления. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов.

Причиной возгорания могло стать разрушение задней стойки шасси, возникшее после трех ударов о взлетно-посадочную полосу. По данным других источников, причиной возврата самолета в аэропорт мог стать удар молнии.

На данный момент известно о 41 погибшем в результате инцидента.