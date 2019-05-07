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Названа основная версия крушения самолета в Шереметьево

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 04:25
Названа основная версия крушения самолета в Шереметьево
Фото: авария самолета в Шереметьево (web screenshot)

Доминирующей версией катастрофы SSJ-100 является ошибка пилотов

Основной версией крушения самолета "Аэрофлота" в московском аэропорту Шереметьево названа ошибка пилотов. Как информирует РБК-Украина, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на близкие к расследованию аварии источники.

Отмечается, что "Черные ящики" SSJ-100 пока не расшифрованы, однако предварительно установлено, что экипаж совершил несколько ошибок.  Например, при посадке скорость снижения оказалась слишком высокой, вследствие чего слишком жестким оказалось касание взлетно-посадочной полосы.

Также вина возлагается и на работников наземных служб, которые могли быстрей отреагировать на случившееся. Еще одной ошибкой называют то, что летчики не смогли стабилизировать самолет в посадочном положении. Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым "отскокам".

В результате таких прыжков во взлетно-посадочной полосе пассажиры, находивщиеся в задней части самолета, получили травмы. Так, пожарные прибыли на место происшествия гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера. Возможное объяснение - тот факт, что сама команда "Тревога" была дана с опозданием.

Кроме того, из-за толчков у них не было шансов самостоятельно выбраться из горящего лайнера.

Сообщается, что пожар оказался очень сильным и после попадания молнии, из-за чего самолет садился с неизрасходованным запасом горючего.

Напомним, в аварии пассажирского самолета в Шереметьево пострадала гражданка Украины. На данный момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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