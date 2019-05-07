Опубліковано відео евакуації пілота з палаючого літака в Шереметьєво

На відеосервісі YouTube опубліковано відео, на якому видно, як з вікна палаючого літака SSJ 100, який скоїв аварійну посадку в Шереметьєво у Москві, вибирається пілот. Відео опублікував користувач China Usen.

В описі відео зазначено, що це "свідоцтва вижив в катастрофі superjet 100 Олега Молчанова".

Відео (China Usen/YouTube)

Нагадаємо, основною версією катастрофи літака "Аерофлоту" в московському аеропорту Шереметьєво названа помилка пілотів.

Як відомо, увечері 5 травня літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, незабаром після зльоту запросив екстрену посадку і загорівся в ході аварійного приземлення. На борту перебували 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. Евакуація була проведена за допомогою надувних трапів.

Причиною загоряння могло стати руйнування задньої стійки шасі, яке виникло після трьох ударів об злітно-посадкову смугу. За даними інших джерел, причиною повернення літака в аеропорт міг стати удар блискавки.

На даний момент відомо про 41 загиблого в результаті інциденту.