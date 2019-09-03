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Опубликовано видео из эпицентра урагана "Дориан"

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Ураган "Дориан" продолжает бушевать в районе Багамских островов

Американские синоптики опубликовали видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан". Соответствующая запись опубликована в Twitter Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA).

Сообщается, что запись была сделана еще 1 сентября, когда ураган достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Для того, чтобы сделать запись синоптики использовали самолет Lockheed WP-3D Orion, который собирает информацию, недоступную с наземных радаров или спутниковых снимков.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган "Дориан" ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Эпицентр урагана находится в 48 км к северо-востоку от города Фрипорт на Багамских островах и в 177 км к востоку от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида (США). Скорость ветра внутри урагана достигает 250 км/час.

Ранее также стало известно, что ураган "Дориан" на пути к побережью США повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов на Багамских островах. На ликвидацию последствий стихии Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (229 тысяч евро) из фонда срочной помощи.

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