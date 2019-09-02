Ураган "Дориан" повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов

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Красный Крест выделил 229 тысяч евро для облегчения последствий катастроф

Ураган "Дориан" на пути к побережью в Соединённые Штаты Америки (США) повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов на островах Абако и Большой Багамы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что около 13 тысяч жилых домов были разрушены или серьезно пострадали в результате сильного ветра и дождей, а также наводнения привели к появлению в колодцах морской воды.

Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (229 тысяч евро) из фонда срочной помощи по облегчению последствий катастроф.

Отметим, что около 500 семей, которые лишились жилья, будут обеспечены, в числе прочего, брезентом, одеялами и посудой, а также денежными средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Как сообщало РБК-Украина, в середине июля на территорию США надвигался ураган "Барри". Тогда свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении.