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Ураган "Дориан" уменьшился до четвертой категории

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 19:40
Ураган "Дориан" уменьшился до четвертой категории
Иллюстративное фото: ураган (Pixabаy)

Ураган "Дориан" ослаб до четвертой категории из пяти возможных

Ураган "Дориан" ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что "Дориан" в настоящее время находится в 48 км к северо-востоку от города Фрипорт на Багамских островах и в 177 км к востоку от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Также ураган все еще движется со скоростью около 1,6 км/час. Скорость ветра внутри урагана достигает 250 км/час.

Напомним, ураган "Дориан" на пути к побережью в Соединённые Штаты Америки повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов на островах Абако и Большой Багамы. Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (229 тысяч евро) из фонда срочной помощи по облегчению последствий катастроф. Около 500 семей, которые лишились жилья, будут обеспечены, в числе прочего, брезентом, одеялами и посудой, а также денежными средствами.

Как соообщало РБК-Украина, в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Ураган "Дориан" повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов На Багамах сообщили о первых жертвах урагана "Дориан"
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиураган
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