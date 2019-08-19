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Опубликовано видео ДТП с Range Rover и Tesla в центре Киева

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 23:05
Опубликовано видео ДТП с Range Rover и Tesla в центре Киева
Фото: ДТП на Льва Толстого в Киеве (kiev.informator.ua)

Съемку вел видеорегистратор, установленный на одном из автомобилей

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент ДТП в центре Киева, когда мчащийся по улице Льва Толстого Range Rover врезается в автомобиль Tesla, находящийся на улице Саксаганского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Съемку вел видеорегистратор, установленный на одном из автомобилей, стоящих на светофоре на перекрестке.

Появилось видео момента ДТП с пострадавшими в центре Киева с участием #Tesla #Range #Rover #BH7777CX Фото с места ДТП - https://kyivoperativ.info/dtp/zyavilis-pershi-foto-z-miscya-serjozno%D1%97-dtp-u-centri-kiyeva/ Видео с места ДТП - https://kyivoperativ.info/dtp/smotret-video-1285/

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 19 серпня 2019 р.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Саксаганского и Толстого в Киеве столкнулись Range Rover и Tesla. От удара внедорожник отбросило на пешеходную зону, где в этот момент были пешеходы. После чего Range Rover врезался в еще один автомобиль, который по инерции зацепил следующую машину.

По словам очевидцев, водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП травмы получили пять пешеходов и водитель автомобиля Tesla, все пострадавшие пешеходы были госпитализированы.

Напомним, 18 августа под Киевом на Гостомельской трассе такси Renault Logan пыталось обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб. После удара машина отлетела на дерево. В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.

ДТП в центре Киева: количество пострадавших увеличилось В центре Киева Range Rover влетел в толпу пешеходов
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