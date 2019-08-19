ДТП в центре Киева: количество пострадавших увеличилось

Фото: место аварии (kyiv.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали 5 пешеходов и водитель Tesla

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева, которое произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Саксаганского, увеличилось до 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Травмы получили 5 пешеходов и водитель автомобиля "Tesla". Все пострадавшие пешеходы были госпитализированы.

"По информации службы 103, телесные повреждения получили пятеро пешеходов. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю "Tesla" оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП с участием автомобилей Range Rover и Tesla произошло около 18:05 на перекрестке улиц Льва Толстого и Саксаганского. В результате столкновения Range Rover въехал в толпу людей, которые стояли на пешеходной зоне. После этого внедорожник столкнулся с еще двумя автомобилями.

По словам очевидцев, водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали 4 человека, двое из которых в тяжелом состоянии.

Также, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в результате ДТП погибли полицейский и 7-летняя девочка. Авария произошла на участке трасы Киев-Сумы вблизи села Гоголево.