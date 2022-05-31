Опубликовано уникальное видео полетов украинской авиации на "Азовсталь"

"Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию", - говорится в подписи к видео.

Что известно о полетах на "Азовсталь"?

В первые месяцы полномасштабной войны России против Украины российские паблики сообщали о сбитых украинских вертолетах на подлете к Мариуполю. На тот момент украинская сторона не подтверждала каких-либо спецопераций по снабжению защитников окруженного города.

Уже в мае президент Владимир Зеленский впервые подтвердил боевые полеты украинской авиации и признал гибель многих украинских летчиков, которые пытались прорваться на "Азовсталь". По его словам, защитникам Мариуполя доставлялись еда и лекарства, пытались забрать раненых, но на то время нельзя было официально комментировать операции, поскольку в этом районе работали российские ПВО.

Как заявлял начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, всего было семь таких миссий, на "Азовсталь" летали в общей сложности 16 вертолетов Ми-8, в том числе с подкреплением для "Азова". Однако во время пятой и седьмой миссии были сбиты два вертолета. Также противник сбил еще один вертолет, который вылетел на спасение одного из экипажей.