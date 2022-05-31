Опубліковано унікальне відео польотів української авіації на "Азовсталь"

Українська сторона вперше опублікувала відео бойових польотів на завод "Азовсталь", коли на його території захисники Маріуполя утримували позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки.
"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю і боєприпаси, вертолітники ЗС України і спецпризначенці ГУР МО України провели унікальну за складністю операцію", - йдеться в підписі до відео.
У перші місяці повномасштабної війни Росії проти України російські пабліки повідомляли про збиті українські вертольоти на підльоті до Маріуполя. На той момент українська сторона не підтверджувала будь-яких спецоперацій з підтримки захисників оточеного міста.
Вже в травні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив бойові польоти української авіації і визнав загибель багатьох українських льотчиків, які намагалися прорватися на "Азовсталь". За його словами, захисникам Маріуполя доставлялися їжа і ліки, намагалися забрати поранених, але на той час не можна було офіційно коментувати операції, оскільки в цьому районі працювали російські ППО.
Як заявляв начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, загалом було сім таких місій, на "Азовсталь" літали в цілому 16 вертольотів Мі-8, в тому числі з підкріпленням для"Азова". Однак під час п'ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти. Також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.
Нагадаємо, 16 травня українське командування віддало наказ зберегти життя захисників "Азовсталі", після чого бійці почали виходити і здаватися в російський полон. Згідно з останніми даними, з території заводу вийшли близько 2 500 військових, українська сторона працює над їх обміном.
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